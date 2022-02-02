В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 76.48EUR 86.28
Войти в почту
49 минут назад

Устроивший стрельбу в МФЦ на востоке Москвы состоит на учёте у психиатра

Обвиняемый в убийстве людей в МФЦ на востоке Москвы Сергей Глазов состоит на учете у психиатра с 2010 года, говорится в материалах дела, передаёт ТАСС. Такая информация стала известна на заседании Пресненского суда по продлению ему ареста.

Ранее адвокат фигуранта заявил, что Глазова могут освободить от наказания и направить на лечение в связи с его психическим заболеванием.

Из характеристики дела следует, что Глазов С. Ю. состоит на учете у психиатра, он под диспансерным наблюдением с 2010 года. Он ранее не судим, на учете у нарколога не состоит, - зачитала судья Ольга Киселькова документ.

Не захотел надевать маску: названа возможная причина стрельбы в МФЦ на юго-востоке Москвы

Ранее адвокат Пётр Колдов, рассказал, что не смотря на то, что его подзащитный состоит на учёте, сам он считает себя абсолютно здоровым. Сейчас защита ожидает назначения Глазову психолого-психиатрической экспертизы. Если его признают невменяемым, то освободят от отбытия наказания и назначат принудительное лечение.

7 декабря Глазов открыл огонь по сотрудникам и посетителям московского МФЦ «Рязанский» на юго-востоке Москвы, когда его попросили надеть маску. Погибло двое человек, среди раненых — 10-летняя девочка. Когда у стрелка заклинило оружие, его обезвредил сотрудник полиции. Позже Глазов рассказал следователям о причинах нападения. По его словам, он таким образом защищался от людей, верящих в выдуманную коронавирусную инфекцию. Бывшая сожительница стрелка предположила, что он мог пойти на преступление из-за психических отклонений.

4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители