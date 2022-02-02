Обвиняемый в убийстве людей в МФЦ на востоке Москвы Сергей Глазов состоит на учете у психиатра с 2010 года, говорится в материалах дела, передаёт ТАСС. Такая информация стала известна на заседании Пресненского суда по продлению ему ареста.

Ранее адвокат фигуранта заявил, что Глазова могут освободить от наказания и направить на лечение в связи с его психическим заболеванием.

Из характеристики дела следует, что Глазов С. Ю. состоит на учете у психиатра, он под диспансерным наблюдением с 2010 года. Он ранее не судим, на учете у нарколога не состоит, - зачитала судья Ольга Киселькова документ.

Ранее адвокат Пётр Колдов, рассказал, что не смотря на то, что его подзащитный состоит на учёте, сам он считает себя абсолютно здоровым. Сейчас защита ожидает назначения Глазову психолого-психиатрической экспертизы. Если его признают невменяемым, то освободят от отбытия наказания и назначат принудительное лечение.