Опубликовано видео пожара на АЗС в Ереване

Работник АЗС пострадал во время пожара на заправочной станции в Ереване. Об этом в пресс-службе МЧС Армении сообщили в среду.

По данным ведомства, пострадавший в состоянии средней тяжести с ожогами лица второй и третьей степени, а также с повреждениями рук госпитализирован в "Национальный ожоговый центр".

В МЧС также сообщили, что в результате инцидента сгорело здание АЗС площадью в семь квадратных метра и бензовоз.

В МЧС также сообщили, что в результате инцидента сгорело здание АЗС площадью в семь квадратных метра и бензовоз.