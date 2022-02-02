Московская пенсионерка откупилась от «киллера» за 8 млн рублей

Пенсионерка из Москвы попалась на уловку мошенников и передала им 8 млн рублей, чтобы её «не убил киллер», сообщает Telegram-канал SHOT. Те представились 76-летней женщине полицейскими и убедили отдать деньги для проведения оперативных действий. Сейчас преступников разыскивают настоящие правоохранители.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Неизвестные связались с женщиной по телефону и сообщили, что за ней следит киллер, который узнал о наличии у неё крупной суммы денег. Чтобы вычислить его и задержать, нужно было передать деньги якобы полицейским.

Сначала она отдала неизвестному мужчине 753 тысячи рублей — всё, что было у неё дома. А затем сняла со счёта ещё 1,6 млн. Впоследствии пенсионерка ходила в банк почти ежедневно — до тех пор, пока не были отданы все 8 млн рублей. Сейчас преступников ищут.