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1 час назад

На «Красной поляне» остановилась канатная дорога с туристами

На горнолыжном курорте «Красная поляна» в Сочи остановилась канатная дорога — на ней могут находится почти 40 туристов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

«Произошла остановка канатной дороги на горнолыжном курорте Красная поляна, на ней могут находиться около 40 пассажиров», — говорится в сообщении. По словам собеседника агентства, на место происшествия направлены спасатели для эвакуации. По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее в январе сотни людей застряли на канатной дороге на горнолыжном комплексе Чункурчак в Киргизии и на курорте Амирсой в Узбекистане из-за сбоя электричества. Позже дорога возобновила работу, никому из застрявших на ней туристов помощь не понадобилась.

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