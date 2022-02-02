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10 минут назад

Момент падения ледяной глыбы на женщину в Саратове попал на видео

Момент падения ледяной глыбы на женщину в Саратове попал на видео. Кадры предоставила пресс-служба Следственного комитета области. На обнародованной записи отчетливо видно, как женщина шла по Провиантской улице рядом с домом — неожиданно с крыши рухнула гигантская ледяная глыба, из-за которой местную жительницу откинуло в сторону. К ней тут же помчался человек с другой стороны дороги оказывать помощь. Сейчас пострадавшая госпитализирована. Ее состояние оценивается, как средней степени тяжести.

Следственным отделом по Октябрьскому району по данному факту организована проверка.

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