Момент падения ледяной глыбы на женщину в Саратове попал на видео. Кадры предоставила пресс-служба Следственного комитета области. На обнародованной записи отчетливо видно, как женщина шла по Провиантской улице рядом с домом — неожиданно с крыши рухнула гигантская ледяная глыба, из-за которой местную жительницу откинуло в сторону. К ней тут же помчался человек с другой стороны дороги оказывать помощь. Сейчас пострадавшая госпитализирована. Ее состояние оценивается, как средней степени тяжести.