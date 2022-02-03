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9 минут назад

Российский замминистра стал фигурантом уголовного дела

В Омской области ФСБ заподозрила заместителя министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Владимира Сычева в получении взятки. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель регионального управления Следственного комитета России Лариса Болдинова.

Российский замминистра стал фигурантом уголовного дела
Фото: Минстрой Омской областиМинстрой Омской области

По версии следствия, Сычев получил от руководителя фирмы взятку в 1,5 миллиона рублей за общее покровительство. Преступление выявили сотрудники ФСБ. По их материалам на российского замминистра было возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки»), а на главу компании — по части 5 статьи 291 УК РФ («Дача взятки»).

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Фигуранты задержаны. По месту работы и жительства подозреваемых оперативники провели обыски.

Ранее сообщалось, что экс-чиновника администрации Архангельской области приговорили к семи годам колонии за получении взятки в миллион рублей. Преступление было совершено в январе-мае 2009 года. Следующие 12 лет чиновник провел в бегах. Задержать его удалось лишь 13 марта 2021 года.

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