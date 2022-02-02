Мертвых пенсионерок нашли в московской квартире

Трупы двух пенсионерок, 92-летней матери и ее 62-летней дочери, нашли в квартире на 2-й улице Синичкина в Москве. Как сообщает «МК», предположительно, тела пролежали в ней около двух недель.

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Пожилые москвички жили нелюдимо — мать страдала от ожирения и редко выходила из квартиры, а ее дочь, страдающая душевной болезнью, даже не здоровалась с соседями. Тревогу поднял студент столичного вуза, которому они сдавали другую квартиру. Он не мог дозвониться до них с 19 января — даты очередного платежа за аренду.

Сперва молодой человек не придал этому значения, так как женщины нередко не подходили к телефону, а 62-летняя женщина и вовсе не пользовалась сотовой связью, опасаясь прослушки. Около двух недель студент ежедневно звонил по городскому телефону, а потом решил сходить к ним домой.

Тогда он заметил, что в квартире горит свет, а обе форточки открыты. Студент принялся стучаться в дверь, после чего он постучался к соседям. Они пояснили, что последний раз дочь выходила на улицу 7 января и с тех пор их никто не видел.