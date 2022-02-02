Россиянку заподозрили в жестоком убийстве девятимесячного сына

20-летнюю жительницу села Келевакинское под Каменском-Уральским в Свердловской области подозревают в убийстве девятимесячного сына. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный СК.

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В полицию о преступлении сообщила бабушка мальчика. По версии следователей, находясь в квартире в ночь на 2 февраля девушка по неизвестным причинам убила ребенка.

«Мать мальчика, вероятно, осознав, что натворила собственными руками, причинила себе травмы и угодила в больницу, где врачи оказывают ей необходимую медицинскую помощь»", — добавил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых.

Известно, что подозреваемая не состояла в официальном браке и сожительствовала с трижды судимым за кражи мужчиной, который работал скотником.