В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-3° в 
USD 76.48EUR 86.28
Войти в почту
23 минуты назад

Россиянку заподозрили в жестоком убийстве девятимесячного сына

20-летнюю жительницу села Келевакинское под Каменском-Уральским в Свердловской области подозревают в убийстве девятимесячного сына. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный СК.

Россиянку заподозрили в жестоком убийстве девятимесячного сына
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В полицию о преступлении сообщила бабушка мальчика. По версии следователей, находясь в квартире в ночь на 2 февраля девушка по неизвестным причинам убила ребенка.

«Мать мальчика, вероятно, осознав, что натворила собственными руками, причинила себе травмы и угодила в больницу, где врачи оказывают ей необходимую медицинскую помощь»", — добавил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых.

Известно, что подозреваемая не состояла в официальном браке и сожительствовала с трижды судимым за кражи мужчиной, который работал скотником.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего"). Следователи выясняют мотивы матери ребенка и собираются обратиться в суд с ходатайством о помещении ее под стражу.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители