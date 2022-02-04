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20 минут назад

Массовая драка со стрельбой произошла в Москве

На севере Москвы произошла массовая драка со стрельбой. По данным РЕН ТВ, в конфликте пострадали три человека.

Массовая драка со стрельбой произошла в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошел на Алтуфьевском шоссе. Источник сообщает, что потасовка началась в результате ссоры двух братьев и их друга с двумя неизвестными мужчинами, один из которых достал оружие и открыл стрельбу по своим оппонентам.

Двоих пострадавших доставили в больницу. Еще один участник конфликта получил ушибы. Стрелявший успел скрыться с места происшествия. На данный момент его поисками занимаются правоохранители.

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