Массовая драка со стрельбой произошла в Москве

На севере Москвы произошла массовая драка со стрельбой. По данным РЕН ТВ , в конфликте пострадали три человека.

Инцидент произошел на Алтуфьевском шоссе. Источник сообщает, что потасовка началась в результате ссоры двух братьев и их друга с двумя неизвестными мужчинами, один из которых достал оружие и открыл стрельбу по своим оппонентам.