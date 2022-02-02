В Москве загорелось здание с декорациями «Мосфильма»

В среду, 2 февраля, в здании на Живописной улице в Москве, где хранятся декорации «Мосфильма», произошел пожар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
По его словам, возгорание началось в пристройке к зданию.
«Из-под крыши самого здания идет черный дым. Площадь возгорания устанавливается», - заявил собеседник агентства.
При этом пресс-секретарь киностудии Евгений Долгих заявил агентству «Москва», что в здании нет декораций «Мосфильма».
«К возгоранию на ул. Живописная "Мосфильм" не имеет никакого отношения, наших объектов там нет», - сказал он.
В московском управлении МЧС ТАСС заявили, что площадь пожара составила сто квадратных метров. Спасатели уточнили, что загорелась одноэтажная пристройка к двухэтажному зданию и обрешетка кровли этого здания.
В ГИБДД сообщили, что из-за пожара движение по Живописной улице от улицы Академика Бочвара до улицы Рогова перекрыли.
В Карелии ранее сгорела церковь-декорация из фильма «Остров». Она находилась в поселке Рабочеостровск, первоначально строение было соляной избой, которую перестроили под церковь для съемок.