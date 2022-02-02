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1 час назад

В Москве загорелось здание с декорациями «Мосфильма»

В среду, 2 февраля, в здании на Живописной улице в Москве, где хранятся декорации «Мосфильма», произошел пожар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

В Москве загорелось здание с декорациями «Мосфильма»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, возгорание началось в пристройке к зданию.

«Из-под крыши самого здания идет черный дым. Площадь возгорания устанавливается», - заявил собеседник агентства.

При этом пресс-секретарь киностудии Евгений Долгих заявил агентству «Москва», что в здании нет декораций «Мосфильма».

«К возгоранию на ул. Живописная "Мосфильм" не имеет никакого отношения, наших объектов там нет», - сказал он.

В московском управлении МЧС ТАСС заявили, что площадь пожара составила сто квадратных метров. Спасатели уточнили, что загорелась одноэтажная пристройка к двухэтажному зданию и обрешетка кровли этого здания.

В ГИБДД сообщили, что из-за пожара движение по Живописной улице от улицы Академика Бочвара до улицы Рогова перекрыли.

В Карелии ранее сгорела церковь-декорация из фильма «Остров». Она находилась в поселке Рабочеостровск, первоначально строение было соляной избой, которую перестроили под церковь для съемок.

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