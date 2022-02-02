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48 минут назад

Появилось видео пожара на базе отдыха под Тюменью

В Тюменской области на территории базы отдыха, расположенной на 20-м километре Ялуторовского тракта, произошел крупный пожар. Об этом сообщает телеканал «360», в чьем распоряжении оказались снятые очевидцами кадры с места происшествия.

Возгорание возникло в одноэтажном административном здании проката. Площадь пожара составила 600 квадратных метров. В его тушении задействованы 12 единиц спецтехники и 30 человек.

Ранее сообщалось, что бывший сожитель москвички устроил поджог ее квартиры в Чертанове.

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