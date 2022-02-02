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14 минут назад

31-летний актер из "Ходячих мертвецов" покончил с собой

В возрасте 31 года скончался американский актер кино и ТВ Мозес Дж. Мозли. В первую очередь темнокожий артист известен по образу одного из зомби, которых Мишонн на заре своего появления в шоу использовала в качестве тягловой силы. Мозли задействован в полудюжине эпизодов сериала и еще в двух десятках фильмов и телешоу. Среди которых "Голодные игры", "Хранители", "Королева юга", другие.

Звезда "Ходячих мертвецов" покончил с собой в 31 год
Фото: InstagramInstagram

Отметим, что безрукие самоходные трупы с вывернутыми челюстями так и остались одним из самых ярких и запоминающихся образов в "Ходячих".

Как передает TMZ, сославшись на подтверждение от родных актера, труп Мозли был найден в районе Гудзонского моста в Джорджии. Также член семьи Мозеса уточнил, что мужчина не давал о себе знать с позапрошлого воскресения, так что они начали обзванивать больницы. А когда это не принесло результата - в среду заявили о пропаже человека.

По сообщению полиции, речь, скорее всего, идет о самоубийстве.

В детстве и подростковом возрасте Мозес был чрезвычайно тучным ребенком, но озаботился сделать карьеру в модельном бизнесе, взял себя в руки и благодаря диетам и усиленным тренировкам сбросил вес со 140 кг в половину. В 2009-м дебютировал на экранах.

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