В травмпункте при больнице № 36 города Екатеринбурга конфликт пациентки с врачом перерос в потасовку, в результате которой девушка получила новые повреждения. Об этом сообщает информационный портал «Е1.RU», опубликовавший видео инцидента.
По словам самой пострадавшей, она пришла в медицинское учреждение, чтобы закрыть больничный.
«Врач, которая изначально меня принимала, сказала, что у нее заканчивается рабочий день и нужно пойти к врачу, который принимает сейчас. Я просила его закрыть больничный, помочь, объяснила, что врач изначально ошиблась. Снимать видео начала в последний момент инстинктивно, когда охранник и врач начали приближаться. Травматолог выхватывал мой телефон, а потом очень сильно толкнул двумя руками в грудь, я от удара отлетела на металлические стулья. При падении ударилась копчиком и головой, кровь идет из руки», – пояснила порталу пациентка.
На опубликованной записи с камеры видеонаблюдения видно, как врач пытается вытолкать девушку из кабинета, она же ударяет охранника ногой в живот, после чего падает на стулья у стены.
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осле инцидента в стенах больницы было проведено заседание комиссии по контролю качества оказания медпомощи. Комиссия пришла к заключению, что пациентка оклеветала медика.