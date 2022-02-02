«Врач, которая изначально меня принимала, сказала, что у нее заканчивается рабочий день и нужно пойти к врачу, который принимает сейчас. Я просила его закрыть больничный, помочь, объяснила, что врач изначально ошиблась. Снимать видео начала в последний момент инстинктивно, когда охранник и врач начали приближаться. Травматолог выхватывал мой телефон, а потом очень сильно толкнул двумя руками в грудь, я от удара отлетела на металлические стулья. При падении ударилась копчиком и головой, кровь идет из руки», – пояснила порталу пациентка.