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22 минуты назад

Экс-глава российского нефтезавода задержан в Италии

Объявленный в международный розыск бывший гендиректор Антипинского нефтеперерабатывающего завода Геннадий Лисовиченко задержан в Италии. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет ТАСС.

Экс-глава российского нефтезавода задержан в Италии
Фото: ReutersReuters

«В Италии в январе задержан экс-гендиректор Антипинского НПЗ Геннадий Лисовиченко, который находился в международном розыске по обвинению в злоупотреблении полномочиями», - пояснил он.

По словам источника, российские правоохранительные органы уже готовят документы для его экстрадиции.

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Ранее внутренняя проверка Антипинского НПЗ, который является крупнейшим в России независимым нефтеперерабатывающим заводом, выявила факт продажи продукции по заниженным ценам. Завод также оказался не в состоянии обслуживать свои долговые обязательства, что привело к его остановке в апреле 2019 года.

Лисовиченко был объявлен в розыск по обвинению в злоупотреблении полномочиями. В июне 2020 года Тверской суд Москвы заочно арестовал бывшего гендиректора Антипинского НПЗ по делу о мошенничестве.

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