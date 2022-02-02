Экс-глава российского нефтезавода задержан в Италии

Объявленный в международный розыск бывший гендиректор Антипинского нефтеперерабатывающего завода Геннадий Лисовиченко задержан в Италии. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет ТАСС.

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«В Италии в январе задержан экс-гендиректор Антипинского НПЗ Геннадий Лисовиченко, который находился в международном розыске по обвинению в злоупотреблении полномочиями», - пояснил он.

По словам источника, российские правоохранительные органы уже готовят документы для его экстрадиции.

Ранее внутренняя проверка Антипинского НПЗ, который является крупнейшим в России независимым нефтеперерабатывающим заводом, выявила факт продажи продукции по заниженным ценам. Завод также оказался не в состоянии обслуживать свои долговые обязательства, что привело к его остановке в апреле 2019 года.