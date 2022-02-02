В городе Энгельсе Саратовской области группа людей устроила массовую драку со стрельбой. Об этом сообщает телеканал «360», в чьем распоряжении появилось видео инцидента.
В ходе конфликта, возникшего из-за «неправильно поставленной речи» один из его участников открыл огонь.
«Остепенись, свою речь поставь правильно!» – кричал мужчина своему оппоненту.
После этих слов кто-то из присутствовавших в качестве аргумента достал пистолет на начал стрелять.
По предварительным данным, ранения получили один человек. Полиция разыскивает участников потасовки.