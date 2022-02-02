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28 минут назад

Опубликовано видео конфликта со стрельбой под Саратовом

В городе Энгельсе Саратовской области группа людей устроила массовую драку со стрельбой. Об этом сообщает телеканал «360», в чьем распоряжении появилось видео инцидента.

В ходе конфликта, возникшего из-за «неправильно поставленной речи» один из его участников открыл огонь.

«Остепенись, свою речь поставь правильно!» – кричал мужчина своему оппоненту.

После этих слов кто-то из присутствовавших в качестве аргумента достал пистолет на начал стрелять.

По предварительным данным, ранения получили один человек. Полиция разыскивает участников потасовки.

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