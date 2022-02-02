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50 минут назад

Появилось видео с места ДТП на Новогиреевской улице в Москве

Четыре человека пострадали при ДТП на Новогиреевской улице в Москве. Инцидент произошел накануне вечером. На место аварии прибыли семь карет скорой помощи. Соответствующие кадры публикует Telegram-канал «Москва сейчас».

По предварительным данным, на пересечении улиц Металлургов и Новогиреевской столкнулись два автомобиля. После удара одно из транспортных средств врезалось в столб, в результате чего находящийся в салоне человек оказался зажат.

Как уточняет канал, двое из пострадавших сейчас находятся в тяжелом состоянии, еще двое – в состоянии средней тяжести.

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