В Петербурге сотрудники ГИБДД избили девушку

Служебную проверку по факту конфликтной ситуации с участием двух сотрудников ГИБДД и 24-летней девушки-оперативника начали в отделе полиции Василеостровского района Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

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По информации СМИ, в результате инцидента девушку доставили в Мариинскую больницу.

"По факту конфликтной ситуации, произошедшей 31 января в отделе полиции Василеостровского района, проводится служебная проверка, в ходе которой будет дана всесторонняя и объективная оценка действий всех участников инцидента", - говорится в сообщении.