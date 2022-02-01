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34 минуты назад

Россиянина задержали за избиение двух полицейских

В Республике Саха (Якутия) пьяный россиянин избил двух полицейских и был задержан. Об этом во вторник, 1 февраля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Россиянина задержали за избиение двух полицейских
Фото: Олег Харсеев / КоммерсантъОлег Харсеев / Коммерсантъ

По данным следствия, 29 января пьяный мужчина дебоширил возле увеселительного заведения города Удачный. Вызванный на место наряд полиции попытался скрутить его, но россиянин оказал сопротивление. Одного из полицейских он ударил головой в подбородок, а после свалил его напарника, надавил пальцем на глаз и нанес несколько сильных ударов по лицу.

Позже мужчину удалось скрутить. СКР завел в отношении него уголовное дело по статье 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ. Следователи ходатайствуют об аресте и помещении подозреваемого в СИЗО на время расследования.

18 января сообщалось, что в Краснодарском крае четверо пьяных мужчин похитили полицейского и пытали его в лесу.

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