Ветер вырвал деревья с корнями на побережье мыса Колка. Видео

Буря прошлась по побережью Балтийского моря на западе Латвии в воскресенье. В результате сильного ветра были оборваны линии электропередачи, деревья вырваны с корнем, а на побережье образовались оползни.
На кадрах, снятых RUPTLY в понедельник на территории мыса Колка, можно увидеть поваленные вдоль берега деревья.
Оранжевое предупреждение Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦОСГМ) о буре действовало с 11:00 до 22:00 воскресенья. В этот период ветер достигал 27 метров в секунду в прибрежных районах.
Около шести часов вечера электроснабжение оказалось нарушено у порядка 6 800 потребителей в западной и южной частях страны. Позднее удалось устранить большую часть повреждений.