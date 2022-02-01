Устроившего поджог квартиры в Чертаново арестовали

Чертановский суд Москвы сегодня, 1 февраля, заключил в СИЗО Сергея Германова, обвиняемого в поджоге квартиры на юге города. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в инстанции.

Фото: Telegram-канал «112» Telegram-канал «112»

«Чертановский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя об избрании Сергею Германову меры пресечения в виде заключения под стражу», — приводятся в материале слова собеседника агентства.

Его арестовали на два месяца — до 31 марта 2022 года.

Пожар в квартире в Чертаново произошел 29 января. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров. Германов угрожал своей сожительнице по телефону, обещая поджечь квартиру, если та не вернется вовремя домой, когда этого не произошло он перешел к действиям. Вместе с мужчиной в квартире проживали двое студентов-арендаторов, к которым в тот вечер пришли друзья — девушка и молодой человек. Во время пожара гость выбежал в коридор, другим же пришлось спасаться через окно.

Студенты выбрались из огня и вытащили подругу благодаря помощи соседа снизу, открывшего окно и подстраховавшего их во время спуска.

В ходе допроса Германов признал свою вину, рассказав, что принес к двери личные вещи бывшей сожительницы и поджег их. Из пожара спасли 12 человек, в том числе ребенка. Три человека пострадали, двое из них попали в реанимацию. В отношении Германова расследуют дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц.