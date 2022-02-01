Продавец подмосковного "Дикси" вернула украденный товар при помощи биты

Ранее в Твери неизвестный мужчина похитил из магазина 15 палок колбасы, это заметил менеджер по безопасности на камерах слежения. Злоумышленник взял колбасу с открытой витрины и спрятал под своей одеждой: в рукава куртки, а также в брючные штанины. После этого нарушитель пошел к выходу из магазина мимо кассы.