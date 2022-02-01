Продавец подмосковного "Дикси" вернула украденный товар при помощи биты

В одном из подмосковных магазинов сети "Дикси" пьяный мужчина решил украсть товары с полок холодильника. Однако ему помешали бдительные сотрудники, вооружившись бейсбольной битой. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал "Московские новости".
"Раздевайся говорю! <...> Ты работать пробовал?", - с этими словами работница магазина остановила посетителя.
В результате мужчина достал из-под одежды товар, вернул его на полку и покинул торговую точку.
Ранее в Твери неизвестный мужчина похитил из магазина 15 палок колбасы, это заметил менеджер по безопасности на камерах слежения. Злоумышленник взял колбасу с открытой витрины и спрятал под своей одеждой: в рукава куртки, а также в брючные штанины. После этого нарушитель пошел к выходу из магазина мимо кассы.
Мужчину задержала вневедомственная охрана, а затем передала злоумышленника сотрудникам полиции.