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1 час назад

Соседи рассказали об убитой «Мисс Кузбасс-2010»

Обладательница титула «Мисс Кузбасс-2010» Ксения Сапожкова, которая могла быть убита собственным мужем, жила в закрытом московском поселке и часто появлялась на улице с ребенком или подругами. Как сообщает телеканал «360», именно ее знакомые и начали активные поиски: женщину многие знали, ее пропажа стала неожиданностью.

Соседи рассказали об убитой «Мисс Кузбасс-2010»
Фото: СОЦСЕТИСОЦСЕТИ

«Подруги ее искали. Такая девушка красивая была. Худенькая, высокая, с каштановыми волосами. Мы тут давно живем. Поселок маленький, все друг друга знали», — рассказала соседка погибшей.

Кроме того, женщина пожаловалась на охрану в поселке, которая «пропускает кого хочешь». Также собеседница издания заявила, что в 2016 году в их ЖК пропала другая девушка, которая вышла выносить мусор и не вернулась.

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Напомним, что 11 января 36-летний Александр Попов пришел в полицию и заявил о пропаже своей супруги, 30-летней «Мисс Кузбасс-2010» Ксении Сапожковой — якобы она улетела в Дубай и перестала выходить на связь.

Позже Попов сознался, что убил супругу, расчленил тело, обвязал камнями и выбросил в реку Десну, однако после начал отрицать вину.

Следователи выяснили, что 30-летняя Ксения не пересекала границу со дня пропажи, а посты в Instagram от ее имени публиковал муж. Он же отвечал на сообщения друзьям и родственникам супруги. Суд арестовал мужчину на два месяца, тело женщины до сих пор не найдено.

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