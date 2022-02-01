Соседи рассказали об убитой «Мисс Кузбасс-2010»

Обладательница титула «Мисс Кузбасс-2010» Ксения Сапожкова, которая могла быть убита собственным мужем, жила в закрытом московском поселке и часто появлялась на улице с ребенком или подругами. Как сообщает телеканал «360», именно ее знакомые и начали активные поиски: женщину многие знали, ее пропажа стала неожиданностью.
«Подруги ее искали. Такая девушка красивая была. Худенькая, высокая, с каштановыми волосами. Мы тут давно живем. Поселок маленький, все друг друга знали», — рассказала соседка погибшей.
Кроме того, женщина пожаловалась на охрану в поселке, которая «пропускает кого хочешь». Также собеседница издания заявила, что в 2016 году в их ЖК пропала другая девушка, которая вышла выносить мусор и не вернулась.
Напомним, что 11 января 36-летний Александр Попов пришел в полицию и заявил о пропаже своей супруги, 30-летней «Мисс Кузбасс-2010» Ксении Сапожковой — якобы она улетела в Дубай и перестала выходить на связь.
Позже Попов сознался, что убил супругу, расчленил тело, обвязал камнями и выбросил в реку Десну, однако после начал отрицать вину.
Следователи выяснили, что 30-летняя Ксения не пересекала границу со дня пропажи, а посты в Instagram от ее имени публиковал муж. Он же отвечал на сообщения друзьям и родственникам супруги. Суд арестовал мужчину на два месяца, тело женщины до сих пор не найдено.