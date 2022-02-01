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38 минут назад

Полицейский задержан за стрельбу в ходе дорожного конфликта в Москве

Полицейский выстрелил из пистолета в ходе дорожного конфликта с водителем легкового автомобиля на дублере Боровского шоссе в Москве, а затем скрылся. Его задержали. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Полицейский задержан за стрельбу в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как отметили в главке, в полицию поступила информация о том, что на дублере Боровского шоссе у дома 2а в Москве произошел дорожный конфликт между водителями легковых автомобилей, в ходе которого один из них выстрел из пистолета, после чего скрылся с места происшествия в неизвестном направлении.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции задержан житель города Подольска 1992 года рождения, подозреваемый в данном противоправном деянии, который, как установлено, является сотрудником одного из подразделений УМВД России по городского округа Подольск", - сказал собеседник агентства.

В отношении полицейского руководством УМВД назначено проведение служебной проверки. По ее результатам он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и привлечен к ответственности в соответствии с законодательством.

"Также к строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены его непосредственные руководители", - добавили в главке.

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