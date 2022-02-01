Неудачная посадка самолета в шторм попала на видео

Самолет авиакомпании British Airways едва не перевернулся при посадке в аэропорту Хитроу в Лондоне из-за сильного шторма. Инцидент попал на видео, его опубликовало издание Daily Mail .

Видео снято очевидцами в понедельник, 31 января. На размещенных в сети кадрах видно пассажирское воздушное судно, которое заходит на посадку при сильном ветре скоростью до 144 километров в час. Почти коснувшись взлетно-посадочной полосы, самолет начал раскачиваться из стороны в сторону, затем накренился на левый бок и чуть не ударился о землю хвостом.