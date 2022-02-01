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16 минут назад

Неудачная посадка самолета в шторм едва не обернулась трагедией

Самолет авиакомпании British Airways едва не перевернулся при посадке в аэропорту Хитроу в Лондоне из-за сильного шторма. Инцидент попал на видео, его опубликовало издание Daily Mail.

Видео снято очевидцами в понедельник, 31 января. На размещенных в сети кадрах видно пассажирское воздушное судно, которое заходит на посадку при сильном ветре скоростью до 144 километров в час. Почти коснувшись взлетно-посадочной полосы, самолет начал раскачиваться из стороны в сторону, затем накренился на левый бок и чуть не ударился о землю хвостом.

В результате порывы ветра вынудили пилота снова взлететь и уйти на второй круг. По словам автора ролика, командир воздушного судна проявил невероятное мастерство, так как неудачная посадка в неблагоприятных погодных условиях могла обернуться трагедией.

По данным издания, за последние несколько дней на Великобританию обрушились сразу два шторма — «Малик» и «Корри». В результате около 30 тысяч человек остались без электричества, занятия в школах были отменены.

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