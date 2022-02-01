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10 минут назад

Мокрый снег лишил россиян дома

В Алексине Тульской области мокрый снег лишил россиян дома. Под тяжестью осадков обрушилась крыша многоквартирного здания, пишет «Интерфакс».

Мокрый снег лишил россиян дома
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Речь идет о двухэтажном доме №8 на улице Тульской, в котором проживает 13 семей. В региональной прокуратуре пояснили, что из-за снега сломалась деревянная стропильная система, но от падения кровли никто из жильцов не пострадал. Собственники квартир были вынуждены покинуть здание и временно поселиться у родственников. В дальнейшем городские власти пообещали разместить пострадавших в санатории «Егнышевка» в Алексинском районе.

В мэрии Алексина сообщили, что дом с проломившейся от снега крышей ранее не считался аварийным. После происшествия техническое состояние здания оценит экспертная организация, до получения результатов проверки доступ в помещения ограничен.

Ранее снег разрушил крышу многоквартирного дома на Кубани. От обрушившейся кровли в здании пострадали стены, балконы и навесы, так как оголились плиты перекрытия второго этажа и появились трещины в несущих конструкциях. По оценкам жильцом, толщина слоя осадков достигала 50-70 сантиметров. Местные семьи опасались, что крыша может сместиться и упасть.

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