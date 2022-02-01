Мужчина упал на девочку с 18-го этажа в Петербурге. Видео

46-летний житель Петербурга упал на 10-летнюю школьницу с 18-го этажа. Инцидент на Комендантском проспекте в Северной столице был зафиксирован камерой видеонаблюдения. Жуткие кадры публикует Telegram-канал «Mash на Мойке».

Девочка вместе с мамой проходила мимо подъезда многоэтажного дома в тот момент, как на нее упал человек. По предварительным данным, пострадавшая получила перелом ноги. Ребенка госпитализировали. Выпавший из окна мужчина скончался на месте. Все обстоятельства случившегося выясняются.