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42 минуты назад

Мужчина упал на девочку с 18-го этажа в Петербурге. Видео

46-летний житель Петербурга упал на 10-летнюю школьницу с 18-го этажа. Инцидент на Комендантском проспекте в Северной столице был зафиксирован камерой видеонаблюдения. Жуткие кадры публикует Telegram-канал «Mash на Мойке».

Девочка вместе с мамой проходила мимо подъезда многоэтажного дома в тот момент, как на нее упал человек. По предварительным данным, пострадавшая получила перелом ноги. Ребенка госпитализировали. Выпавший из окна мужчина скончался на месте. Все обстоятельства случившегося выясняются.

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