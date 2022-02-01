Мошенники начали «эвакуацию» россиян

Неизвестные начали размещать сообщения об учебной эвакуации домов в российских городах. Как сообщает РИА Новости, в ряде населенных пунктов на подъездах жилых домов появились объявления с ложной информацией о мероприятиях по эвакуации населения в пункты временного размещения, которую якобы проводит МЧС России.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Схожие ситуации произошли на Камчатке, в Ульяновске, Самаре, Казани, а также Ханты-Мансийске. Во всех случаях спасатели опровергали сообщения об «учебной эвакуации».

Напомним, что 20 января по российским школа прокатилась волна «минирований» — неизвестные отправляли сообщения о якобы заложенных бомбах. В результате в школах Челябинска, Тюмени и Барнаула отменили все занятия. 21 января ситуация повторилась в Симферополе.