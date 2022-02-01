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52 минуты назад

Мошенники начали «эвакуацию» россиян

Неизвестные начали размещать сообщения об учебной эвакуации домов в российских городах. Как сообщает РИА Новости, в ряде населенных пунктов на подъездах жилых домов появились объявления с ложной информацией о мероприятиях по эвакуации населения в пункты временного размещения, которую якобы проводит МЧС России.

Мошенники начали «эвакуацию» россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Схожие ситуации произошли на Камчатке, в Ульяновске, Самаре, Казани, а также Ханты-Мансийске. Во всех случаях спасатели опровергали сообщения об «учебной эвакуации».

Напомним, что 20 января по российским школа прокатилась волна «минирований» — неизвестные отправляли сообщения о якобы заложенных бомбах. В результате в школах Челябинска, Тюмени и Барнаула отменили все занятия. 21 января ситуация повторилась в Симферополе.

Ранее, 11 января, ложные сообщения о минировании поступили почти во все московские суды — в результате правоохранителям пришлось эвакуировать 13 зданий.

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