В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-6° в 
USD 77.13EUR 86.79
Войти в почту
1 час назад

Москвич сдал пригрозившую устроить теракт жену

Москвич сдал в полицию жену, которая пригрозила устроить теракт на работе из-за маленькой зарплаты. Как сообщает «КП», 40-летняя жительница столицы работала администратором в парикмахерской и жаловалась мужу на маленькую оплату труда.

Москвич сдал пригрозившую устроить теракт жену
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как отмечает издание, мужчине не понравилось, что его супруга становилась в высказываниях все жестче и агрессивнее, пока в результате не пригрозила взорвать парикмахерскую.

Москвич сразу же отправился в полицию и рассказал им о словах женщины. Кроме того, выяснилось, что супруга у него ранее отбывала срок, и по ее же словам, у нее есть друзья-подрывники.

В результате домой к супругам приехали оперативники с кинологической группой, однако никакой взрывчатки у них дома не нашли. Несмотря на это, недовольной зарплате женщиной придется объяснять, что за «друзья» у нее есть, которые знают как собрать бомбу.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители