Москвич сдал пригрозившую устроить теракт жену

Москвич сдал в полицию жену, которая пригрозила устроить теракт на работе из-за маленькой зарплаты. Как сообщает «КП», 40-летняя жительница столицы работала администратором в парикмахерской и жаловалась мужу на маленькую оплату труда.

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Как отмечает издание, мужчине не понравилось, что его супруга становилась в высказываниях все жестче и агрессивнее, пока в результате не пригрозила взорвать парикмахерскую.

Москвич сразу же отправился в полицию и рассказал им о словах женщины. Кроме того, выяснилось, что супруга у него ранее отбывала срок, и по ее же словам, у нее есть друзья-подрывники.