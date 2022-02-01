Москвич сдал пригрозившую устроить теракт жену

Москвич сдал в полицию жену, которая пригрозила устроить теракт на работе из-за маленькой зарплаты. Как сообщает «КП», 40-летняя жительница столицы работала администратором в парикмахерской и жаловалась мужу на маленькую оплату труда.
Как отмечает издание, мужчине не понравилось, что его супруга становилась в высказываниях все жестче и агрессивнее, пока в результате не пригрозила взорвать парикмахерскую.
Москвич сразу же отправился в полицию и рассказал им о словах женщины. Кроме того, выяснилось, что супруга у него ранее отбывала срок, и по ее же словам, у нее есть друзья-подрывники.
В результате домой к супругам приехали оперативники с кинологической группой, однако никакой взрывчатки у них дома не нашли. Несмотря на это, недовольной зарплате женщиной придется объяснять, что за «друзья» у нее есть, которые знают как собрать бомбу.