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46 минут назад

Бастрыкин запросил доклад по делу о пропавшей под Новгородом девочке

В ходе поиска девочки, пропавшей в городе Холм Новгородской области, использовали беспилотные аппараты. О подробностях обнаружения тела ребенка «Ленте.ру» рассказали в Следственном комитете России (СКР).

Бастрыкин запросил доклад по делу о пропавшей под Новгородом девочке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Девочку нашли мертвой на участке, расположенном в районе, где жила ее семья. Назначен ряд экспертиз.

Глава СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования дела.

Как уточнили в ведомстве, помимо дела об убийстве малолетнего, возбужденном после пропажи ребенка, следовали возбудили еще одно — о халатности. Установлено, что семья состояла на учете в органах системы профилактики. Из-за ненадлежащих условий проживания у родителей уже забрали семерых детей и поместили в социальное учреждение, но оставили двухлетнюю девочку.

Следователи намерены проверить действия должностных лиц комитета образования администрации Холмского муниципального района.

Об обнаружении тела девочки стало известно 1 февраля. Ребенка нашли недалеко от дома. Эксперт указал, что тело около недели пролежало в снегу. После вскрытия станет ясна причина ее смерти. Видимых следов насильственной смерти на теле обнаружено не было.

Ранее суд арестовал мать ребенка и ее сожителя. Их подозревают в убийстве малолетнего ребенка.

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