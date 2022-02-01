Названа причина смерти пропавшей под Новгородом девочки

Погибшая в городе Холмы Новгородской области полуторагодовалая девочка могла умереть из-за невнимательности взрослых. Как сообщает «Пятый канал», по версии следователей, ребенок мог насмерть замерзнуть на улице, пока искал родителей.

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По версии следствия, малышка могла выйти на мороз после того как осталась дома одна и испугалась. В итоге ребенок дошел до соседского участка и замерз, а ее тело засыпало снегом. Однако точную причину смерти пока устанавливают эксперты.

Напомним, что девочка исчезла в ночь на 25 января. Тело ребенка обнаружили 1 февраля на соседском участке — труп нашла соседка, которая чистила снег.