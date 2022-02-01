Названа причина смерти пропавшей под Новгородом девочки

Погибшая в городе Холмы Новгородской области полуторагодовалая девочка могла умереть из-за невнимательности взрослых. Как сообщает «Пятый канал», по версии следователей, ребенок мог насмерть замерзнуть на улице, пока искал родителей.
По версии следствия, малышка могла выйти на мороз после того как осталась дома одна и испугалась. В итоге ребенок дошел до соседского участка и замерз, а ее тело засыпало снегом. Однако точную причину смерти пока устанавливают эксперты.
Напомним, что девочка исчезла в ночь на 25 января. Тело ребенка обнаружили 1 февраля на соседском участке — труп нашла соседка, которая чистила снег.
Мать ребенка, 34-летняя Кристина Богданова и ее 22-летний сожитель Спартак Бушуев изначально путались в показаниях: сперва пара заявляла, что ребенок пропал, пока они были в бане. После же Богданова обвиняла возлюбленного в убийстве ребенка, поскольку он якобы мешал ему заниматься с ней сексом. Бушуев же сказал, что девочку убила мать, которая после попросила его помочь скрыть преступление.