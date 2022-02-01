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17 минут назад

Названа предварительная причина смерти пропавшей под Новгородом девочки

Погибшая в городе Холмы Новгородской области полуторагодовалая девочка могла умереть из-за невнимательности взрослых. Как сообщает «Пятый канал», по версии следователей, ребенок мог насмерть замерзнуть на улице, пока искал родителей.

Названа причина смерти пропавшей под Новгородом девочки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По версии следствия, малышка могла выйти на мороз после того как осталась дома одна и испугалась. В итоге ребенок дошел до соседского участка и замерз, а ее тело засыпало снегом. Однако точную причину смерти пока устанавливают эксперты.

Раскрыты подробности о найденной мертвой под Новгородом девочке

Напомним, что девочка исчезла в ночь на 25 января. Тело ребенка обнаружили 1 февраля на соседском участке — труп нашла соседка, которая чистила снег.

Мать ребенка, 34-летняя Кристина Богданова и ее 22-летний сожитель Спартак Бушуев изначально путались в показаниях: сперва пара заявляла, что ребенок пропал, пока они были в бане. После же Богданова обвиняла возлюбленного в убийстве ребенка, поскольку он якобы мешал ему заниматься с ней сексом. Бушуев же сказал, что девочку убила мать, которая после попросила его помочь скрыть преступление.

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