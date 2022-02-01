В Москве задержан мужчина по подозрению в поджоге квартиры своей бывшей сожительницы. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство. Об этом сообщает ГСУ Следственного комитета России по городу Москве, опубликовавшее видео происшествия.

Как установлено следствием, 29 января 2022 года 42-летний подозреваемый принес личные вещи к квартире экс-возлюбленной в Чертаново, поджег их и вышел из поезда. В результате возникшего пожара двое молодых людей были госпитализированы в городскую больницу с ожогами различной степени. Девушке и еще одному молодому человеку госпитализация не потребовалась.