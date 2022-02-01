«Был записан к психиатру». Мужчина упал с 18-го этажа на девочку в Петербурге

В Петербурге утром во вторник, 1 февраля, мужчина выпал из окна 18-го этажа. Он приземлился на проходившую по Комендантскому проспекту 10-летнюю девочку. Мужчина погиб на месте, а ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии.

Фото: spb_today/VK spb_today/VK

Падение с 18-го этажа

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"Около 9:30 утра в Юбилейном квартале Приморского района по адресу Комендантский 51 из окна выпал мужчина, на вид лет 60, сразу насмерть. Было понятно, что его не спасти. Но упал он на мимо проходящую девочку, которая шла под окнами дома с мамой. Девочка не чувствовала ногу, находилась в сознании. Приехала "скорая", девочку забрали", - сообщается в паблике "ВКонтакте" "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Вскоре в СМИ появилось видео происшествия. Помимо ребенка, мужчина задел выезжающую из арки машину. Мать сразу бросилась на помощь дочери. Упавший мужчина скончался.

Согласно информации Telegram-канала "Mash на Мойке", из дома вскоре выбежала шокированная женщина, знавшая погибшего. Когда приехали отец пострадавшей девочки и "скорая", ребенок был в сознании, на виске была кровь. Она не могла шевелить ногой, поэтому медики решили ее госпитализировать. Как отметил источник "Известий", у девочки может быть перелом ноги.

По словам источника, погибший петербуржец испытывал трудности на работе. Утром, перед инцидентом, у него состоялся разговор с начальником одной из фирм. В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили РБК, что полиция Приморского района начала проверку по факту случившегося.

В пресс-службе регионального управления Следственного комитета также рассказали, что выясняют обстоятельства инцидента.

Жил с матерью

Как стало известно "КП-Петербург", погибший мужчина 1975 года рождения был разведен и жил в квартире с мамой.

"Суицидальных мыслей не высказывал. Был записан на сегодня к психиатру. Ему позвонил работодатель, мужчина пошел поговорить на балкон, после чего произошло падение", - отметил источник изданию.

Он также рассказал о состоянии пострадавшего ребенка 2011 года рождения. Ее госпитализировали в ДГБ N2. Хотя мужчина задел ее по касательной, на данный момент ребенок находится в тяжелом состоянии. Помимо открытого перелома правой голени у девочки была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, а также рваная рана на ноге.

"Семью после больницы будет опрашивать ПДН", - сказал источник. Мать, шедшая с дочкой рядом, не пострадала, но находится в шоковом состоянии.