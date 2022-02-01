Задержан новый подозреваемый по ограблению вдовы Градского

По информации из Телеграма Пятого канала, полиция задержала добработника Марины Коташенко. Вероятно, он причастен к ограблению на 100 миллионов.
«У задержанного нашли ксерокопию паспорта одного из подозреваемых в нападении на Марину Коташенко», – сообщает источник.
Еще два подозреваемых, по версии, следствия сейчас за границей. Один из преступников задержан. Он находится под следствием и свою вину признал.
Сама же вдова Градского ведет себя странно. Многие до сих пор думают, что она подстроила ограбление.