В Нижнем Тагиле мужчина прокатил детей на прицепленном к машине снегокате. Об этом сообщает Telegram-канал «Екатское чтиво», в распоряжении которого оказалось видео инцидента.

На записи видно, как белая иномарка двигается по проезжей части с привязанным снегокатом, на котором сидят малолетние девочка и мальчик. Нарушителя с детьми останавливает сотрудник ДПС.