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48 минут назад

Мужчина катал детей на прицепленном к машине снегокате: видео

В Нижнем Тагиле мужчина прокатил детей на прицепленном к машине снегокате. Об этом сообщает Telegram-канал «Екатское чтиво», в распоряжении которого оказалось видео инцидента.

На записи видно, как белая иномарка двигается по проезжей части с привязанным снегокатом, на котором сидят малолетние девочка и мальчик. Нарушителя с детьми останавливает сотрудник ДПС.

Позднее выяснилось, что тагильчанин находился за рулем автомобиля в нетрезвом состоянии. Этот факт подтвердился после освидетельствования. В отношении него составили протокол об административном нарушении.

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