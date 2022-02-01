Московский таксист плюнул в клиентку и попытался задавить

В Москве таксист попытался наехать на клиенту и плюнул в нее из-за того что девушка намазала руки кремом. Видео инцидента публикует Telegram-канал "Осторожно новости".

Фото: РИА Новости РИА Новости

По словам пассажирки Анастасии, она решила вызвать такси и в поездке нанесла крем для рук, чем очень сильно оказался недоволен водитель. По признанию девушки, таксист демонстративно открыл все окна, несмотря на то, что на улице было холодно. Отмечается, что после просьбы их как-то прикрыть мужчина сорвался — начал оскорблять, угрожать и заявил клиентке, что если ее что-то не устраивает, то ей следует вызвать машину классом выше. В конце поездки водитель накричал на девушку и заставил покинуть автомобиль.

Судя по записи с видеокамеры наружного наблюдения, в результате конфликта агрессивный таксист едва не наехал на клиентку, после чего открыл окно и плюнул в нее.