Москвичка перевела мошенникам 15 миллионов рублей

Телефонные мошенники убедили жительницу Москвы перевести им 15,5 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, пострадавшая - индивидуальная предпринимательница. Мошенники позвонили ей, представившись сотрудниками службы безопасности Центробанка, и обманом убедили ее перевести им крупную сумму.

В МВД начали доследственную проверку.

Замглавы следственного департамента МВД Данил Филиппов ранее рассказал, что ущерб от телефонного мошенничества в России за 11 месяцев 2021 года достиг 45 млрд рублей.