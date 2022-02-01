Москвичка перевела мошенникам 15 миллионов рублей

Телефонные мошенники убедили жительницу Москвы перевести им 15,5 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, пострадавшая - индивидуальная предпринимательница. Мошенники позвонили ей, представившись сотрудниками службы безопасности Центробанка, и обманом убедили ее перевести им крупную сумму.
В МВД начали доследственную проверку.
Замглавы следственного департамента МВД Данил Филиппов ранее рассказал, что ущерб от телефонного мошенничества в России за 11 месяцев 2021 года достиг 45 млрд рублей.
По оценке МВД, каждый седьмой россиянин стал жертвой телефонных мошенников, причем 50 процентов пострадавших добровольно передавали преступникам персональные данные, пароли и коды. Сумма украденного у одного человека варьируется от 15 тыс. до десятков миллионов рублей. Самым крупным в 2021 году стало телефонное мошенничество на 25 млн рублей.