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26 минут назад

Появилось видео конфликта таксиста с пассажиркой в Москве

В Москве таксист едва не задел пассажирку, резко дав по газам. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком», опубликовавшее видео конфликта.

По предварительным данной, причиной ссоры между водителем транспортного средства и его клиенткой стал запах крем, которым девушка намазала руки. Мужчина открыл все окна в машине и после словесной перепалки пассажирка покинула салон авто, так и не доехав до места.

Совершая разворот, таксист чуть не задел машиной девушку и плюнул в нее, уточняет канал. После случившегося она написала заявление в прокуратуру.

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