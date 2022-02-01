В Москве таксист едва не задел пассажирку, резко дав по газам. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком», опубликовавшее видео конфликта.

По предварительным данной, причиной ссоры между водителем транспортного средства и его клиенткой стал запах крем, которым девушка намазала руки. Мужчина открыл все окна в машине и после словесной перепалки пассажирка покинула салон авто, так и не доехав до места.