Мощная вспышка над Соликамском попала на видео

Жители Соликамска заметили в небе мощную вспышку. Попавшее в объектив камеры видеорегистратора явление опубликовал в сообществе «Типичный Соликамск [ТС]» во «ВКонтакте» пользователь Константин Унгуряну. На кадрах видно, как небо озаряется на несколько секунд.

Один из подписчиков социальной сети подтвердил, что тоже мог наблюдать это явление.

«Тоже видел вспышку. Но без звука. Скорее всего какая-то подстанция коротнула», – прокомментировал публикацию мужчина.