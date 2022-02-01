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39 минут назад

Появились подробности обнаружения пропавшей под Новгородом девочки

На теле пропавшей девочки в Новгородской области не обнаружили видимых следов насильственной смерти, однако рядом с местом медицинский эксперт заметил кровь. Такие подробности приводит «Комсомольская правда».

Появились подробности обнаружения пропавшей под Новгородом девочки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Уточняется, что сотрудники добровольческого отряда «Феникс» нашли тело пропавшего ребенка совсем недалеко от ее дома. «Это не лесная местность. Причину смерти покажет экспертиза», — отметил один из участников поисковой операции в разговоре с «КП».

Эксперт указал, что тело девочки около недели пролежало в снегу. После вскрытия в новгородском морге станет ясна причина ее смерти, добавил он.

Ранее сообщалось, что волонтеры нашли мертвой пропавшую в городе Холм Новгородской области маленькую девочку, тело ребенка было обнаружено в огороде соседнего дома.

На минувшей неделе суд арестовал мать ребенка и ее сожителя. Их подозревают в убийстве малолетнего ребенка.

После исчезновения девочки Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по статье 105 («Убийство»). По поручению председателя СКР Александра Бастрыкина дело было передано в центральный аппарат СК.

Кроме того, прокуратура Новгородской области начала проверку чиновников, которые работали с семьей.

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