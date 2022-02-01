Сотрудники супермаркета поймали с поличным вора в магазине. Мужчину решили обыскать и заодно «перевоспитать». Снятое работниками торговой точки видео публикует Telegram-канал «Ньюсач/Двач».

На кадрах видно, как женщина заставляет нерадивого воришку снять штаны и вернуть украденные им продукты.

«Раздевайся, говорю! Ты работать пробовал?» – обращается к нему сотрудница магазина и наносит удар похожим на биту предметом.

Затем мужчину заставили снять куртку и обыскали.