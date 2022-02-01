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15 минут назад

Наказание пойманного в супермаркете вора сняли на видео

Сотрудники супермаркета поймали с поличным вора в магазине. Мужчину решили обыскать и заодно «перевоспитать». Снятое работниками торговой точки видео публикует Telegram-канал «Ньюсач/Двач».

На кадрах видно, как женщина заставляет нерадивого воришку снять штаны и вернуть украденные им продукты.

«Раздевайся, говорю! Ты работать пробовал?» – обращается к нему сотрудница магазина и наносит удар похожим на биту предметом.

Затем мужчину заставили снять куртку и обыскали.

Ранее сообщалось, что в Хабаровске поймали переодетого в женское платье домушника.

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