Тело пропавшей под Новгородом девочки нашли у соседки

Тело пропавшей в городе Холмы Новгородской области полуторагодовалой девочки обнаружила соседка, когда убирала снег на своем участке. Как сообщает Telegram-канал SHOT, труп находился в 50 метрах от дома семьи ребенка.

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По предварительной информации, следов насильственной смерти на теле малышки нет. Ребенок лежал лицом вниз, был небольшой кровоподтек. Сейчас следователи рассматривают две версии: либо девочка дошла до двора соседки сама, либо ее перебросили через забор.

Напомним, что девочка исчезла в ночь на 25 января. У ее матери, 34-летней Кристины Богдановой, есть еще семь детей — их изъяли из семьи еще в декабре 2021 года. Тогда женщина оставила всех со старшим 14-летним сыном, а сама уехала на три дня. Девочку же забрать не смогли из-за малого возраста.

Позднее следователи обнаружили фрагменты костей в банной печи, однако экспертиза опровергла их принадлежность ребенку. 1 февраля стало известно, что тело девочки нашли.