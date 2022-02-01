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20 минут назад

Переодетый в женщину квартирный вор попал на видео

В Хабаровске задержан мужчина по подозрению в хищении имущества из ранее арендованных им квартир. Об этом сообщает информационный портал «МВД Медиа», опубликовавший запись с камеры видеонаблюдения, в объектив которой попал переодетый в женщину злоумышленник.

«Установлено, что к преступлениям причастен 33-летний местный житель. В декабре прошлого года в разные дни он арендовал на сутки квартиры в Индустриальном районе краевого центра. Освободив жилье, он возвращался туда спустя несколько дней с целью хищения имущества. В помещения проникал путём подбора ключей и похищал плазменные телевизоры», – поясняет портал.

Одну из краж подозреваемый совершил, облачившись в женскую одежду и парик.

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