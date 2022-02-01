Переодетый в женщину квартирный вор попал на видео

«Установлено, что к преступлениям причастен 33-летний местный житель. В декабре прошлого года в разные дни он арендовал на сутки квартиры в Индустриальном районе краевого центра. Освободив жилье, он возвращался туда спустя несколько дней с целью хищения имущества. В помещения проникал путём подбора ключей и похищал плазменные телевизоры», – поясняет портал.