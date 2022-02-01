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43 минуты назад

Пропавшую в Новгородской области девочку нашли мертвой

Волонтеры нашли мертвой пропавшую в городе Холм Новгородской области двухлетнею девочку, тело ребенка было обнаружено в огороде соседнего дома. Об этом сообщается в Telegram-канале «112».

Пропавшую в Новгородской области девочку нашли мертвой
Фото: архив поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт"архив поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт"

Поиски маленькой девочки начались с 24 января. На минувшей неделе суд арестовал мать ребенка и ее сожителя.

Многодетную мать суд отправил в СИЗО до 24 марта.

26 января сообщалось, что женщину и ее сожителя задержали после того, как в печи их бани обнаружили кости. Однако позже выяснилось, что останки принадлежат животному.

О пропаже в городе Холме Новгородской области годовалой девочки сообщалось 25 января. После ее исчезновения Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ. По поручению председателя СКР Александра Бастрыкина дело было передано в центральный аппарат СК.

Прокуратура Новгородской области также начала проверку чиновников, которые работали с семьей.

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