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16 минут назад

Найдено тело пропавшей под Новгородом девочки

Волонтеры заявили об обнаружении тела девочки 2020 года рождения, которая пропала в многодетной семье под Новгородом в ночь на 25 января. Об этом сообщается на странице ПСО «Феникс» во «ВКонтакте».

Пропавшую в Новгородской области девочку нашли мертвой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Найдена, погибла», — сообщили поисковики.

Напомним, что девочка исчезла в ночь на 25 января. У ее матери, 34-летней Кристины Богдановой, есть еще семь детей — их изъяли из семьи еще в декабре 2021 года. Тогда женщина оставила всех со старшим 14-летним сыном, а сама уехала на три дня. Девочку же забрать не смогли из-за малого возраста.

Позднее следователи обнаружили фрагменты костей в банной печи, однако экспертиза опровергла их принадлежность ребенку.

Богданова и ее 22-летний сожитель Спартак Бушуев изначально путались в показаниях: сначала пара заявила, что мать оставила девочку дома и пошла стирать в баню, тогда как ее возлюбленный в это время был в гостях. После же они заявили, что находились в бане вместе.

Позднее они снова изменили показания — Богданова сказала, что младенца убил Спартак, поскольку ребенок якобы мешал ему заниматься с ней сексом. Бушуев же сказал, что девочку убила мать, которая после попросила его помочь скрыть преступление.

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