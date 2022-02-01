Пропавшую в Новгородской области девочку нашли мертвой

Волонтеры заявили об обнаружении тела девочки 2020 года рождения, которая пропала в многодетной семье под Новгородом в ночь на 25 января. Об этом сообщается на странице ПСО «Феникс» во «ВКонтакте».
«Найдена, погибла», — сообщили поисковики.
Напомним, что девочка исчезла в ночь на 25 января. У ее матери, 34-летней Кристины Богдановой, есть еще семь детей — их изъяли из семьи еще в декабре 2021 года. Тогда женщина оставила всех со старшим 14-летним сыном, а сама уехала на три дня. Девочку же забрать не смогли из-за малого возраста.
Позднее следователи обнаружили фрагменты костей в банной печи, однако экспертиза опровергла их принадлежность ребенку.
Богданова и ее 22-летний сожитель Спартак Бушуев изначально путались в показаниях: сначала пара заявила, что мать оставила девочку дома и пошла стирать в баню, тогда как ее возлюбленный в это время был в гостях. После же они заявили, что находились в бане вместе.
Позднее они снова изменили показания — Богданова сказала, что младенца убил Спартак, поскольку ребенок якобы мешал ему заниматься с ней сексом. Бушуев же сказал, что девочку убила мать, которая после попросила его помочь скрыть преступление.