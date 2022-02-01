В российском регионе убили амурскую тигрицу

В Хабаровском крае природоохранные инспекторы обнаружили убитую амурскую тигрицу. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Животное нашли в районе имени Лазо 29 января. Тигрица лежала неподалеку от склада лесозаготовительного участка ООО «ВТК», тайник с ее тушей оказался присыпан снегом. На теле животного обнаружили несколько следов от выстрелов. На данный момент возбуждено уголовное дело, ведется поиск виновных в совершении преступления.

16 января в этом же российском регионе на железнодорожном перегоне Аван — Котиково поезд сбил насмерть амурского тигра. Останки животного изъяли сотрудники правоохранительных органов.