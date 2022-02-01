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16 минут назад

В российском регионе убили амурскую тигрицу

В Хабаровском крае природоохранные инспекторы обнаружили убитую амурскую тигрицу. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

В российском регионе убили амурскую тигрицу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Животное нашли в районе имени Лазо 29 января. Тигрица лежала неподалеку от склада лесозаготовительного участка ООО «ВТК», тайник с ее тушей оказался присыпан снегом. На теле животного обнаружили несколько следов от выстрелов. На данный момент возбуждено уголовное дело, ведется поиск виновных в совершении преступления.

16 января в этом же российском регионе на железнодорожном перегоне Аван — Котиково поезд сбил насмерть амурского тигра. Останки животного изъяли сотрудники правоохранительных органов.

Амурский тигр считается самым редким хищником на Земле. Животное занесено в Международную красную книгу. На начало 2022 года, по словам директора Института проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН, академика РАН Вячеслава Рожнова, на территории России постоянно находятся около 600 особей. Специалист в разговоре с «Лентой.ру» отметил, что популяция амурских тигров вышла из критического положения.

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