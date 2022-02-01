Массовую драку юных хоккеистов сняли на видео

Массовая драка на турнире по хоккею среди спортсменов до 16 лет произошла в Самарской области. Видео публикует telegram-канал «Самара №1».

На кадрах видно, как во время ожесточенной борьбы за шайбу на пятачке спортсмены переквалифицировали эмоциональное противостояние в драку. Через несколько мгновений потасовка приобрела массовый характер.