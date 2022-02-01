Массовую драку юных хоккеистов сняли на видео

Массовая драка на турнире по хоккею среди спортсменов до 16 лет произошла в Самарской области. Видео публикует telegram-канал «Самара №1».
На кадрах видно, как во время ожесточенной борьбы за шайбу на пятачке спортсмены переквалифицировали эмоциональное противостояние в драку. Через несколько мгновений потасовка приобрела массовый характер.
Разнимали разгоряченных игроков судьи и представители команд. В комментариях мнения разделились, пользователи высказывались, что свою правоту надо доказывать результатом, а не махать кулаками, другие отмечали, что драки - это тоже часть хоккея, и такие моменты в профессиональной карьере случаются.