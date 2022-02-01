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29 минут назад

Суд вынес приговор обвиняемому в сексуальном насилии хоккеисту "Локомотива"

Суд округа Уоштено (штат Мичиган, США) приговорил хоккеиста "Локомотива" Рида Буше к четырем годам испытательного срока и одному году тюрьмы условно. Об этом сообщает Detroit Free Press.

Суд вынес приговор обвиняемому в насилии хоккеисту "Локомотива"
Фото: hclokomotiv.ruhclokomotiv.ru

Заседание прошло в закрытом режиме без присутствия журналистов.

Хоккеист "Локомотива" признался в изнасиловании несовершеннолетней

Напомним, что американский нападающий ярославского "Локомотива" Рид Буше обвиняется в изнасиловании 12-летней девочки в 2011 году. В том же году хоккеист признался в содеянном. Ему было предъявлено обвинение, за которое предусмотрено от 25 лет до пожизненного заключения. В итоге суд назначил хоккеисту испытательный срок. Буше прошел его успешно и избежал тюремного заключения.

Позже выяснилось, что Буше просил откровенные фото еще у двух девочек, но обвинения по этим делам с хоккеиста были сняты.

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги Виртанен провел 36 матчей, в которых ему удалось забросить девять шайб и отдать семь результативных передач. Он является победителем молодежного чемпионата мира 2015 года в составе сборной Канады. В 317 матчах в Национальной хоккейной лиге он набрал 100 очков (55+45). Ранее генеральный менеджер "Авангарда" Алексей Волков прокомментировал ситуацию вокруг Буше.

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