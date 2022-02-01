В российском регионе ввели режим повышенной готовности

Власти Приморья ввели в регионе режим повышенной готовности из-за угрозы нападения бродячих собак. Соответствующее распоряжение губернатора Приморского края Олега Кожемяко размещено на портале правовой информации.

В документе подчеркивается, что такая мера была принята в связи с повышением активности животных без владельцев, случаями нападения бездомных собак на людей, а также в целях предупреждения распространения заразных болезней, общих для человека и бродячих животных.

Кроме того, рабочая группа депутатов в заксобрании Приморского края сформировала конкретные поправки в законопроект о безнадзорных животных. Их намерены принять на ближайшем заседании краевого парламента. В частности, среди предложенных мер есть пункт об обязательном чипировании животных.