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1 час назад

В российском регионе ввели режим повышенной готовности из-за бродячих собак

Власти Приморья ввели в регионе режим повышенной готовности из-за угрозы нападения бродячих собак. Соответствующее распоряжение губернатора Приморского края Олега Кожемяко размещено на портале правовой информации.

В российском регионе ввели режим повышенной готовности
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В документе подчеркивается, что такая мера была принята в связи с повышением активности животных без владельцев, случаями нападения бездомных собак на людей, а также в целях предупреждения распространения заразных болезней, общих для человека и бродячих животных.

Кроме того, рабочая группа депутатов в заксобрании Приморского края сформировала конкретные поправки в законопроект о безнадзорных животных. Их намерены принять на ближайшем заседании краевого парламента. В частности, среди предложенных мер есть пункт об обязательном чипировании животных.

Ранее в поселке Угольные Копи на Чукотке бездомная собака напала на 16-летнего подростка. Юноше была оказана медицинская помощь, а также назначено амбулаторное лечение.

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