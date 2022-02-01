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58 минут назад

Россиян предупредили о подтоплениях и селях на Кубани

Резкое потепление на этой неделе может привести к подтоплениям на Кубани, ожидается сход селей и оползней. Об этом сообщается на сайте Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

Жителей Кубани предупредили о подтоплениях и селях
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Прогнозируется резкое потепление температуры до плюс 12 градусов Цельсия, что может привести к подтоплению пониженных участков местности с расположенными на них объектами инфраструктуры в 15 районах Краснодарского края (на юге и в западной части). Также на территории субъекта повышаются риски сходов селевых потоков и оползней», — говорится в сообщении.

Кроме того, по оценке ученых института, с 31 января по 7 февраля повышается риск возникновения сильных снегопадов, порывистого ветра, появления гололедицы и выпадения мокрого снега на юге Камчатского края, в Краснодарском крае, в Сахалинской, Калининградской, Ленинградской, Псковской, Новгородской и Ростовской областях, в республиках Карелия и Адыгея.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что заметное превышение температурной нормы ожидается в феврале на востоке европейской части России, Урале и в Сибири. По словам синоптика, почти на всей территории страны, кроме самого северо-востока, температура «прогнозируется с положительной аномалией», но она может колебаться.

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